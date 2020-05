Calciomercato Juventus: Ronaldo può partire, lo vuole una big!

Juventus, Cristiano Ronaldo pronto all’addio? In estate il portoghese sarà un obiettivo di un’altra importante big, la cessione non è esclusa

Calciomercato Juventus: Ronaldo può partire, c’è il PSG

La notizia è destinata a cambiare i piani di mercato della Juve per l’estate intera. I bianconeri potrebbero privarsi di Cristiano Ronaldo durante il prossimo calciomercato.

Il Paris Saint Germain sta pensando seriamente di imbastire una trattativa con la Juventus per Cristiano Ronaldo.

L’ex Real, a 25 anni, non smette di avere estimatori e pretendenti in giro per il mondo.

La conferma è arrivata dallo stesso presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi, che a France Football ha dichiarato apertamente di esser “innamorato” di CR7:

“Mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere. Resta sempre motivato dal desiderio di essere migliorarsi, giorno dopo giorno, sa andare oltre i limiti personali. E’ un grande esempio per gli atleti del futuro”.

Mercato Juve: affondo in arrivo?

Parole importanti che suonano anche da investitura anche perchè Ronaldo è un simbolo, ma anche un marchio che potrebbe lanciare il PSG come brand in maniera definitiva.

Infatti dopo aver accettato di pagare quasi un milione di euro di risarcimento per far ritirare alla Fifa la denuncia di corruzione legata all’assegnazione dei diritti tv per i Mondiali, lo sceicco vuole cancellare ogni macchia.

Per questo, come riportato dal Corriere della Sera, Al Khelaifi vorrebbe essere l’autore di un grande colpo di mercato.

Il suo interesse per Ronaldo, come campione ma anche come immagine, potrebbe essere legato anche al Mondiale in Qatar nel 2022 visto che il PSG potrebbe perdere l’uomo immagine Neymar.