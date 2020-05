Calciomercato Juventus, beffa Neuer: rinnova con il Bayern (UFFICIALE)

Calciomercato Juventus, Neuer sfuma: ha rinnovato con il Bayern Monaco

Calciomercato Juventus – Neuer | Era finito nel mirino del club bianconero, soprattutto per la sua situazione legata al contratto in scadenza. Gli accordi di Manuel Neuer con il Bayern Monaco sarebbero scaduti nel giugno del 2021 ed è per questo che il CFO Fabio Paratici, lo aveva inserito nel taccuino dei suoi obiettivi. Sì, perché l’estremo tedesco avrebbe rappresentato il futuro della Juventus, mettendolo tra i pali al posto di Szczesny, che resta comunque un perno principale all’Allianz Stadium.

Rappresentava una vera e propria chance di calciomercato per la Juventus, adesso sfumata. Sarebbe arrivato a costo zero il prossimo anno oppure comunque ad una cifra molto inferiore al suo valore. Il classe ’86 e perno fondamentale del Bayern Monaco, resta in Germania. Indosserà ancora i guantoni del club bavarese, squadra molto ambiziosa, come da lui stesso rivelato. E’ felice di rinnovare con il suo club, è ufficiale la sua firma sul contratto. Sarà ancora al club tedesco fino al 2023. Con ogni probabilità, chiuderà la sua carriera al Bayern Monaco, da capitano, con il contratto che scadrà ai suoi 37 anni. Quello che segue è l’annuncio da parte del club, attraverso una foto iconica postata sui propri canali ufficiali della società.