Calciomercato Juventus, Jorginho: l’agente strizza l’occhio ai bianconeri

Calciomercato Juventus, Jorginho verso i bianconeri: l’annuncio dell’agente

Calciomercato Juventus – Jorginho | Non è un mistero che la società bianconera stia andando a cercare un sostituto di Miralem Pjanic. Il calciatore bosniaco dopo un ottimo avvio sotto la gestione Sarri, sembrerebbe pronto ad una nuova sfida. Tra le idee c’è quella della Liga con il Barcellona e della Ligue 1, con il ritorno in Francia, ma questa volta al Paris Saint-Germain. E’ per questo che l’ipotesi Jorginho prende sempre più quota, ritrovando l’allenatore che lo ha lanciato nel mondo dei grandissimi. Prima al Napoli, poi al Chelsea, club in cui ha vinto pure un Europa League. Potrebbero ritrovarsi alla Juventus nel prossimo anno e lo scenario è stato analizzato dal suo agente.

Ultime Juventus, le parole dell’agente di Jorginho

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale della SSC Napoli, l’agente dell’ex azzurro Jorginho. Quello che ad oggi è un obiettivo della Juventus, potrebbe appunto lasciare Londra e raggiungere l’altro ex Napoli, Maurizio Sarri. A parlare del futuro del calciatore è il suo agente, Joao Santos: “La Juventus è una delle migliori squadre in Europa, a quale giocatore non farebbe piacere giocare lì? No, non ho ancora sentito Paratici, non mi ha mai telefonato. Futuro? Chissà. Al momento posso solo dire che ci sono 3 anni al Chelsea di contratto, che lui vuole rispettare. Dell’interessamento alla Juventus sono informato tramite i giornali, lui sta bene a Londra ma ripeto: la Juventus è tra le migliori squadre nel calcio mondiale“.