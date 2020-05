Calciomercato Juventus: ecco il sostituto di Khedira

Juventus, in estate Khedira potrebbe dire addio ma la Juve ha già in mente un grande nome per sostituirlo degnamente. Il tedesco è sempre stato fondamentale in questi anno quando aggregato.

Calciomercato Juventus: Khedira via, sarà sostituito da Sandro Tornali

Il club bianconero ha individuato in Sandro Tonali il calciatore capace di sostituire, per intelligenza tattica, Sami Khedira.

Come riportato da Tuttosport, tutto si concluderà a fine stagione, dopo un quinquennio in biacnero.

Il rapporto tra Sami Khedira e la Juventus è ottimo ma in estate serve ringiovanire la rosa con Sandro Tonali. Centrocampista completo, tanto da poter destreggiarsi in tutte le posizioni nel cuore mediana, il suo futuro sembra già scritto in un grande club e in Nazionale, il 20enne nato a Lodi ha solo in mente di chiudere la stagione a Brescia per poi decidere dove andare.

Mercato Juventus: l’offerta per Tonali

Il presidente Massimo Cellino è a conoscenza dei club interessati a Tonali e spera in una grande offerta.

La Juve vuole inserire qualche givoane, da Hans Nicolussi Caviglia a Luca Coccolo, da Idrissa Touré a Wesley.

Tuttavia in corsa per il centrocampista c’è anche l’Inter spinta da Antonio Conte. E attenzione pure al Barcellona, sebbene il ragazzo, a meno che non cambi idea, intenda proseguire il proprio percorso in Italia almeno fino alla definitiva esplosione.