Calciomercato Inter Vagiannidis Manchester City | La prossima finestra di calciomercato potrebbe essere più corta del previsto e con movimenti più veloci rispetto al solito. L’Inter si sta muovendo anche per portare giovani ad Antonio Conte per costruire un futuro vincente e sicuro. Uno degli ultimi nomi è quello di Georgios Vagiannidis del Panathinaikos.

Calciomercato Inter, su Vagiannidis ci sono anche City e Siviglia

Non c’è solo l’Inter, però. La strada per arrivare al giovanssimo talento greco si sta complicando sempre più. Stando a quanto riporta il portale SportDog.gr, infatti, sul diciottenne del Panathinaikos si sono fiondate anche squadre stranieri. Soprattutto Manchester City e Siviglia che hanno intensificato i rapporti con il club greco e potrebbero provare l’offensiva definitiva. L’Inter resta in pole position grazie ai contatti avanzati già mesi fa ma non è da escludere un colpo di coda.