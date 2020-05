Calciomercato Inter Vagiannidis Manchester City | La prossima finestra di calciomercato potrebbe essere più corta del previsto e con movimenti più veloci rispetto al solito. L’Inter si sta muovendo anche per portare giovani ad Antonio Conte per costruire un futuro vincente e sicuro. Uno degli ultimi nomi è quello di Georgios Vagiannidis del Panathinaikos.

Calciomercato Inter, su Vagiannidis ci sono anche City e Siviglia

Non c’è solo l’Inter, però. La strada per arrivare al giovanssimo talento greco si sta complicando sempre più. Stando a quanto riporta il portale SportDog.gr, infatti, sul diciottenne del Panathinaikos si sono fiondate anche squadre stranieri. Soprattutto Manchester City e Siviglia che hanno intensificato i rapporti con il club greco e potrebbero provare l’offensiva definitiva. L’Inter resta in pole position grazie ai contatti avanzati già mesi fa ma non è da escludere un colpo di coda.

News Inter, sfumato definitivamente Giroud

Intanto l’Inter ha perso definitivamente le speranze per arrivare ad Olivier Giroud. L’attaccante francese, infatti, ha rinnovato per un’altra stagione il suo contratto con il Chelsea e si è detto ampiamente soddisfatto di vestire la maglia Blues. Nelle scorse finestre di calciomercato era stato ad un passo dall’arrivo in Serie A, con Inter e Lazio fortemente interessate. Ora, sarà tempo di guardare altrove e scegliere profili liberi.