Calciomercato Inter: Umtiti nell’affare Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, Umtiti potrebbe finire in Serie A: il Barcellona ha un piano

Calciomercato Inter – Umtiti e Lautaro Martinez | L’asse Milano-Barcellona si è infiammata, con il Barça sempre più diretto verso Lautaro Martinez. Il toro argentino è l’obiettivo numero uno del club blaugrana, con Bartomeu pronto a far follie per prelevarlo dal club nerazzurro. Ecco perché, per convincere la società di Suning, verranno avanzate diverse offerte, cash e non. L’Inter dal canto suo chiederebbe un’importante cifra economica, che tocca numeri non desiderato dal Barcellona. E’ per questo che la dirigenza catalana, come rivelano i colleghi iberici di Sport, sul piatto finirebbe il cartellino di un importante difensore del club: Samuel Umtiti.

Ultime Inter: per Lautaro Martinez che esce, un campione del Mondo che arriva. Il Barcellona vuole convincere così i nerazzurri

Il campione del Mondo francese potrebbe finire in Italia e all’Inter. Andrebbe a sopperire una delle mancanze del club di Antonio Conte, mettendolo nella già forte difesa a tre. Con un Godin che non ha convinto a pieni voti e un Bastoni forse ancora non prontissimo per essere confermato in Champions League, sarebbe comodo un centrale come Samuel Umtiti. E’ su questo che farà leva il Barcellona per abbassare le pretese economiche su Lautaro Martinez e mettendo proprio il difensore sul piatto delle trattative. La valutazione del difensore stesso, è di circa 30 milioni.