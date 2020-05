Calciomercato Inter Lazio Giroud Chelsea | In inverno ci hanno provato a più non posso. In estate ci avrebbero certamente riprovato per una soluzione a parametro zero ad altissimo rendimento. Ma Lazio e Inter si devono arrendere di fronte al rinnovo di contratto di Olivier Giroud con il Chelsea.

Calciomercato Inter e Lazio: Giroud ha rinnovato con il Chelsea

L’attaccante francese ha rinnovato il suo contratto anche per la prossima stagione sportiva che gli porterà a chiudere con il Chelsea all’età di 35 anni. Il club di Stamford Bridge ha esercitato l’opzione presente sul precedente contratto del rinnovo automatico a determinate condizioni sportive che Giroud ha ampiamente soddisfatto nella stagione in corso.

IL COMUNICATO – "Il mese scorso è stata adottata un'opzione per prolungare il contratto dell'attaccante di un anno, per garantire che il suo tempo di due anni e mezzo a Stamford Bridge, che doveva concludersi al termine della stagione in corso, continuerà. Prima della pausa della stagione a causa della pandemia, Giroud aveva nuovamente sottolineato la sua importanza per la squadra assumendosi la responsabilità di condurre l'attacco con Tammy Abraham infortunato, apportando un contributo significativo. Ha saputo trovare la rete e ha aperto le marcature in una vittoria contro il Tottenham a febbraio e ha contribuito a mettere fuori combattimento il Liverpool dalla Coppa d'Inghilterra il mese successivo".

Le parole di Giroud

Olivier Giroud si è detto molto felice di aver firmato un nuovo rinnovo con il Chelsea.

“Sono lieto di continuare il mio viaggio e l’avventura al Chelsea. Non vedo l’ora di tornare a giocare e godermi il calcio competitivo con i miei compagni di squadra. Non vedo l’ora di indossare di nuovo la maglia del Chelsea in uno Stamford Bridge pieno, appena sarà possibile farlo”.