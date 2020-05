Calciomercato Inter: Cavani conteso come Werner

Il club nerazzurro all’asta con il Liverpool per l’attaccante tedesco, poi il colpo a zero ma sul Matador la concorrenza è folta

Calciomercato Inter: Cavani, il problema è Simeone

Inter, il problema ora è anche il Liverpool. I piani dei nerazzurri sono stati stravolti dalle notizie dei rinnovi di Dzeko a settembre, Giroud ad aprile e Dries Mertens pochi giorni fa.

Marotta e Ausilio contavano di chiudere almeno un colpo a parametro zero ed invece, ad oggi, sono rimasti a bocca asciutta.

Come riportato da Tuttosport, inoltre, è sempre più forte il rischio uscita per Lautaro Martinez ed il rientro allo United di Sanchez.

Inter: le due trattative

Al momento, stante le circostante, sono due gli obiettivi dell’Inter in cima al borsino: Timo Werner del Lipsia per quanto concerne l’erede di Martinez e Edinson Cavani del Psg per il colpo a parametro zero.

Per il tedesco servono 50 milioni ma il vero problema è il Liverpool, da tempo sulle sue tracce. Klopp è un suo estimatore e Werner rappresenterebbe per i Reds il colpo per trasformare il tridente d’oro (Salah-Firmino-Mané) in un poker d’eccellenza-4

Il secondo colpo potrebbe essere Cavani che ha 33 anni, ma l’età non è un problema. Piuttosto gli ostacoli potrebbero essere rappresentati dalle richieste economiche del “Matador” che guadagna 12 milioni a Parigi e dal pressing dell’Atletico Madrid e Simeone. Sempre che il Psg non decida di non riscattare Icardi e rinnovare di conseguenza il contratto all’uruguaiano. A quel punto per l’Inter la beffa sarebbe incredibile.