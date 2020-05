Calciomercato Hellas Verona, Juric nel mirino di tanti club

Calciomercato Hellas Verona Juric rinnovo Fiorentina West Ham | La prossima stagione in Serie A potrebbe esserci il valzer delle panchine. Tra i vari allenatori ambiti c’è sicuramente Ivan Juric. L’allenatore ha trascinato l’Hellas Verona da neopromessa ad una salvezza ormai certa. Il club si trova all’ottavo posto a pari punti con il Milan settimo e quindi al sogno Europa League. Un gioco fantastico con risultati eccellenti, il tutto con una squadra che a inizio stagione per tutti era data già per spacciata e futura retrocessa. Per questo Juric è finito nel mirino di molti club. In Serie A ci pensa seriamente la Fiorentina per la prossima stagione. Ma non è l’unica. Anche il Napoli, prima della conferma di Gennaro Gattuso, ha pensato seriamente all’ingaggio del tecnico per il prossimo campionato. Ora però l’Hellas verona ha voglia di tenere il proprio tecnico ancora e lungo e spera di convincerlo con un maxi rinnovo.

Ultime Hellas Verona, si prova il rinnovo di Juric

Juric e l’Hellas Verona potrebbero continuare insieme in caso di salvezza (che ormai sembra davvero raggiunta). Il contratto del tecnico si prolungherebbe in automatico in caso di salvezza, ora però il Verona ha voglia di offrirgli un ricco ingaggio e un lungo contratto per tenerlo ancora al ungo. Sull’allenatore ci sono diversi club italiani, ma non solo. Ora anche il West Ham ha messo gli occhi sul tecnico.