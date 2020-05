Tweet on Twitter

Calciomercato Atalanta Gosens | Tutti pazzi per Robin Gosens. Con l’Atalanta, l’esterno tedesco ha fatto cose eccelse in questo campionato e ha attirato su di sé l’interesse di grandi club europei. In Italia piace soprattutto all’Inter di Antonio Conte che utilizza lo stesso modulo di Gasperini e vorrebbe fare di Gosens la freccia della fascia sinistra.

Calciomercato Atalanta, Gosens premiato come “Tedesco dell’anno”: aumenta il suo valore

E’ appena stato eletto Miglior Calciatore Tedesco lontano dalla patria, battendo calciatori del calibro di Toni Kroos e Leroy Sané. E’ stato premiato con il ​‘German Football Ambassador 2020’, vinto da Marc André ter Stegen la scorsa stagione. Il prestigioso premio aumenterà a dismisura anche il suo valore, precedentemente fermo sui 30 milioni di euro. Il Lione ci ha provato a gennaio e potrebbe riprovarci ma ci sono anche Chelsea e Inter in corsa che potrebbero scatenare una vera e propria asta per la felicità dell’Atalanta che ne guadagnerebbe una plusvalenza mostruosa.

Goses: “Felice per il premio, è un riconoscimento alla mia crescita”

L’esterno dell’Atalanta, dopo aver ricevuto il premio ha parlato della soddisfazione nel riceverlo e lo ha inserito tra le cose da prendere come motivo di ulteriore crescita.

“Sono estremamente felice per questo premio e lo vedo come un riconoscimento alla crescita che ho avuto, specialmente in questa stagione”.