Notizie Napoli: problema infortuni, anche Fabian Ruiz si ferma

Ultime Napoli infortunio Fabian Ruiz | Il Napoli di Gattuso ha ripreso gli allenamenti (individuali) in attesa del via libera per quelli di gruppo e per capire poi se il Governo darà l’ok per la ripresa del campionato. Intanto, dopo l’infortunio di Kostas Manolas, anche un altro calciatore è stato costretto a fermarsi nelle ultime ore, si tratta di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo, durante l’allenamento individuale è andato ko per infortunio. Tante le problematiche che comportano la ripresa delle attività dopo due mesi. A raccontare dell’infortunio di Fabian non sembra stata la stessa SSC Napoli, ma La Gazzetta dello Sport.

Ultime Napoli, dopo Manolas anche Fabian Ruiz ko: problema infortuni per gli azzurri

Continuano gli allenamenti individuali giorno dopo giorno per non violare le norme imposte dal Governo. Il Napoli si allena a Castel Volturno con sessioni di allenamenti distribuiti sui tre campi. Circuito sviluppato in vari step e successivamente seduta aerobica, infine, lavoro con il pallone con esercizi di passaggio. Nella giornata di ieri però, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è fermato il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Il giocatore finito nel mirino di Real Madrid e Barcellona ha accusato un affaticamento muscolare. Nulla di grave e allarmate quindi rispetto a quanto subito nei giorni scorsi Kostas Manolas. Il greco sta svolgendo terapie per il recupero.