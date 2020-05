Spadafora: “Ripresa del campionato? Speriamo al più presto, ma non ci sono garanzie”

Serie A: Spadafora sulla ripresa del campionato

Serie A Spadafora | Il campionato riprende, e se si quando? Almeno una volta tutti ci siamo fatti questa domanda in questo periodo di stallo, e almeno tutti abbiamo ipotizzato un’eventuale data. Ebbene su questa questione ci sono ancora tantissimi dubbi, soprattutto ai vertici alti, dove pare non ci sia ancora nessun tipo di certezza. Sebbene molte squadre abbiano già ripreso la preparazione atletica, dall’altra parte c’è chi cerca garanzie, come ad esempio il Premier Conte, o il ministro Spadafora. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle importanti dichiarazioni, ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ripresa del campionato? Speriamo si possa fare il prima possibile, ma ad oggi non ci sono garanzie. Se la curva di contagio dovesse scendere, allora confermeremo quella data. Dobbiamo continuare a muoverci con molta prudenza. Caso di positività tra i giocatori? Capisco che in caso di positività tra i giocatori un ulteriore stop potrebbe incidere in maniera determinante sul prosieguo delle partite, per questo stiamo prendendo in considerazione tutte le soluzioni possibili e validate dai medici”

Serie A: i dubbi sono ancora tanti

Le parole di Spadafora sono state parecchio significative, e riassumono in pieno lo scenario attuale. I dubbi sono tanti ed enormi, e specialmente le parole del Premier Conte qualche giorno fa sono state parecchio pessimistiche. Ecco quanto riassunto dalla nostra redazione.