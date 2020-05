Serie A, Spadafora: “Decisione in arrivo per giocare di nuovo”

Ultime Serie A | Spadafora apre al ritorno in campo. Il Ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Rai.

Ultime Serie A: si riparte, arriva la schiarita

Il numero uno dello sport italiano ha confermato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi per le squadre di calcio. Nella nuova versione della Lega Serie A e FIGC inviata al Comitato tecnico-scientifico erano spariti l’obbligatorietà del ritiro per tutta la squadra compreso lo staff e la quarantena in caso di positività al coronavirus.

“Mi sembra un’ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, è stata la stessa FIGC a rivedere la sua proposta. Ci sono stadi diversi chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento.

Importante sottolineare il fatto di come la necessità di fare spesso tamponi non vada ad incidere sui cittadini. Inoltre l’autoisolamento iniziale dovrebbe consentire alle squadre di avviare gli allenamenti.

Niente quarantena di squadra? E’ così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi è migliorata ed abbiamo rivisto il regolamento. Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15, con Gravina, Dal Pino e le altre componenti.