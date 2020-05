Premier League, Deeney si rifiuta: “Non mi alleno, non metto a rischio la vita di mio figlio”

Premier League, Deeney dice ‘no’: “Non mi alleno, lo sanno già tutti”

Premier League – Deeney | Il calcio muove i primi passi verso la ripresa, ma non trova tutti d’accordo sulle decisioni. E’ il caso della Premier League, altra federazione che sta tentando di venir fuori dall’emergenza Coronavirus e vuole farsi trovare pronta non appena si potrà. Motivo per cui i club cominciano pian piano ad andare verso quello che è il modello della Bundesliga: ripartire attraverso ogni misura di sicurezza. Come già anticipato, non tutti sono d’accordo e, a tal proposito, ha parlato il centravanti del Watford – club dell’italiano Pozzo – Troy Deeney. L’attaccante inglese non sembra minimamente intenzionato a riprendere le proprie attività sportive.

Le parole dell’attaccante di Premier League, Troy Deeney

E’ intervenuto nel corso della trasmissione Talk that Talk, parlando proprio della tematica sulla ripresa del calcio. Il centravanti del Watford, Troy Deeney, è molto fermo nella sua posizione: “Abbiamo in programma l’allenamento questa settimana, ma io già l’ho fatto sapere a tutti: non ci andrò. Non ho alcuna intenzione di contagiare un mio caro, a casa mia ho mio figlio di cinque mesi che ha difficoltà respiratorie. Io non voglio che rischi la vita“. A tal proposito, racconta la drammaticità di alcuni eventi della sua vita: “Ho già perso i miei cari, mio papà e i miei nonni, la salute viene prima di ogni cosa, pure delle sterline in più nel mio conto bancario. Ci sono dei rischi che io non voglio prendere”.