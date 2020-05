Oroscopo di oggi 19 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 19 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata molto carica e ricca di potenziali iniziative. Approfittatene perché il mese sarà molto complicato fino alla fine: ci saranno giorni molto felici e altri in cui sarete terribilmente giù di corda. Difficile trovare l’equilibrio interiore, in qualsiasi situazione.

Toro. Periodo instabile ma domani sarà una giornata migliore in tal senso. Ci saranno buoni risultati per chi riprendere un’attività lasciata in sospeso e già da domani si vedranno i primi risultati. La situazione economica migliorerà con le settimane: a fine mese andrà meglio.

Gemelli. Domani lascerai alle spalle una settimana particolarmente complicata, fatta di tensioni e litigi che si sono protratti fino ad oggi. Se lavorerete duro, anche dal punto di vista personale, da domani sarà una settimana migliore, con il weekend ricco di soddisfazioni.

Cancro. La giornata di domani sarà molto nervosa: state attenti a non creare troppe tensioni, anche con il vostro senso dell’umorismo e con la vostra ironia. Meglio agire con diplomazia per non irritare chi è intorno a voi.

Leone. Il lavoro non intende decollare, dovete tenere ancora duro prima che le cose cambino: non per forza ci sono dei cambiamenti. La giornata di domani, però, sarà molto positiva. Va sfruttata soprattutto per l’amore che vi regalerà belle emozioni.

Vergine. Domani c’è il rischio di esplodere definitivamente: il nervosismo vi sta logorando dentro e prima o poi non lo tratterrete più. Sarebbe meglio agire con prudenza, soprattutto se qualcuno si comporta male nei vostri confronti: evitate i litigi.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. I problemi economici non intendono abbandonarvi. Servirà tempo e soprattutto pazienza prima di tornare a vedere la luce. Da domani, però, le cose miglioreranno in amore. Saranno giornate molto emozionanti e mercoledì il Sole transiterà positivamente nella vostra vita.

Scorpione. Qualcuno vi deluderà parecchio, non ve lo aspettavate e vi creerà parecchi agitazione. Da domani inizieranno giornate con parecchi dubbi che vi provocheranno rabbia e nervosismo. Meglio trattenere il sarcasmo in amore: il vostro partner potrebbe irritarsi.

Sagittario. O continuate la relazione così com’è o la stoppate definitivamente. L’amore crea troppi scompigli che in questo periodo non vi fanno assolutamente bene. Il lavoro è ricominciato in modo blando e non vede ancora la via del decollo. Dovete sopportare questo periodo: ne uscirete molto forti.

Capricorno. Rallentamenti nel lavoro e poca serenità nell’amore non vi fanno vivere al meglio questi mesi. Se avete pensato di prendere decisioni in una delle due sfere, sarà meglio aspettare l’estate: ora sareste condizionati dal periodo.

Acquario. Ok in amore ma con il partner bisogna parlare apertamente e in maniera diretta, non rischiate inutili equivoci. Il lavoro non è perfetto e domani qualcuno potrebbe pensare di apporre dei cambiamenti significativi.

Pesci. Da domani ci saranno novità in amore e sul lavoro nonostante non siano ancora come volete voi. L’amore non è ancora decollato del tutto però ci sono dei miglioramenti. Sul lavoro ci sono delle cose da aggiustare, soprattutto con la ripresa appena avviata.