Notizie Napoli, Lobotka: “La mia famiglia ama Napoli”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha nel corso di una diretta Instagram dove ha risposto alle domande dei tifosi:

“Differenze tra Liga e Serie A? In Italia le squadre sono più difensive, tendono a provare a coprirsi per sfruttare le ripartenze. In Spagna c’è più libertà.

Chi mi ha impressionato di più? E’ difficile fare un solo nome visto che ho conosciuto tanti calciatori forti ma se devo fare qualche nome forse dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabian Ruiz.

Che emozioni al San Paolo? Il debutto è stato incredibile, i tifosi mi hanno accolto bene e mi sono sentito subito apprezzato. Sono stato da subito orgoglioso di far parte di questa squadra”.

Ultime Napoli, Lobotka nella scia di Hamsik

Il centrocampista ha parlato del suo rapporto con Marek Hamsik.

Rapporto con Hamsik? Ci intendiamo bene sia in campo che fuori, siamo buoni amici perà chiedete anche a lui se è veramente così .

Sto bene qui? Amo Napoli, in particolare il centro storico, che profumo di cibo! E’ fantastico non solo per me ma anche per la mia famiglia che ama vivere in questa città di mare.