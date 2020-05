La Juventus ritrova la sua stella: Continassa in delirio

Tweet on Twitter

Dopo oltre due mesi, la Juventus ritrova Cristiano Ronaldo. Era l’8 marzo quando il portoghese lasciò Torino con il suo jet per tornare a Madeira ad assistere sua madre ed iniziare l’isolamento nella sua terra di origine. Atterrato a Torino lunedì 4 maggio e dopo aver trascorso il periodo di quarantena di quattordici giorni previsto per legge a tutti coloro che rientrano dall’estero, oggi CR7 si è presentato attorno alle 9.30 presso la sede bianconera per riprendere gli allenamenti individuali.

Juventus, Cristiano Ronaldo ritorna ad allenarsi alla Continassa

La Juventus, giorno dopo giorno, ritrova tutti i componenti della sua rosa e può iniziare così gli allenamenti in piccoli gruppi, come previsto dall’ultimo Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri. La legge permette, infatti, l’allenamento degli atleti professionisti da ieri 18 maggio, evitando assembramenti e mantenendo le distanze di sicurezza.

Tornando a Cristiano Ronaldo, il cinque volte pallone d’oro si sottoporrà ad alcuni test medici prima di prendere parte all’allenamento guidato da Maurizio Sarri. Una fase di routine che consentirà allo staff medico bianconero di constatare le ottime condizioni fisiche di CR7, se ce ne fosse bisogno.

Juventus, Cristiano Ronaldo scalpita per il rientro in campo

Nonostante non sia ancora nota la data di una eventuale ripresa del Campionato nostrano, Cristiano Ronaldo si è dimostrato come sempre un grande professionista, allenandosi ogni giorno durante la quarantena e pubblicando poi il suo lavoro sui social. L’ex Real Madrid, quindi, ha il motore già rovente per riprendere più forte di prima.