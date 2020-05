News AS Roma, Totti è certo: “Avrei fatto bene ancora alla Roma, da calciatore”

News AS Roma – Totti | E’ stato uno degli addii più sofferti, uno degli ultimi campioni italiani che hanno scritto la storia del calcio nostrano. E’ Francesco Totti, capitano e dieci storico della Roma, che diede addio al calcio giocato praticamente tre anni fa. Un saluto molto sofferto da quel calciatore che all’epoca fu al centro delle discussioni, perché probabilmente avrebbe continuato ancora la sua esperienza da calciatore. E quest’oggi, al quotidiano spagnolo Libero, ha confessato la sua posizione, dichiarando di sentirsi ancora adatto alla Roma, nonostante abbia smesso a indossare gli scarpini al piede, ormai da un po’.

Ultime Roma, le parole di Francesco Totti sull’addio amaro di tre anni fa

Prima da calciatore, poi la breve parentesi da dirigente. Ma forse Francesco Totti avrebbe voluto aprire i cancelli di Trigoria per calciare ancora un po’ il pallone in allenamento, su quell’erba calpestata per lunghissimi anni. E’ il suo pensiero, che rivela quest’oggi al magazine iberico: avrebbe voluto continuare la sua avventura da calciatore. E’ sicuro Totti, sull’apporto che avrebbe potuto dare alla sua squadra del cuore, ancora oggi: “Sono sincero, senza prendere in giro nessuno. Sono onesto con il mio fisico e con la mia testa, cosciente che esiste un inizio e una fine. A volte però ci sono quei giocatori come Messi, Ronaldo… pure me. E questi calciatori hanno il diritto di decidere. Ancora oggi avrei fatto bene alla Roma, ma non perché sono io. Parlo di ambiente, per la squadra, per l’esperienza, per quel che gira intorno al marketing. Avrei fatto bene alla Roma. Neanche avrei giocato chissà quante partite. Qualche minuto, un po’ di Coppa”. Fu un addio amaro e Totti, ancora oggi, lo vive con un po’ di rimpianto.