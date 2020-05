Milan, Gabbia: “Cercherò di fare del mio meglio per avere spazio”

Milan, Gabbia: “Vorrei avere spazio, per questo sono rimasto molto concentrato”

Notizie Milan | Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport soffermandosi anche sul futuro:

“Rivoluzione estiva? Penso che nel calcio i risultati siano una parte fondamentale. Sto cercando di rimanere concentrato focalizzandomi solo sul campo e non andrò a pensare a quello che verrà dopo. Sicuramente il periodo prima dello stop è stato per me molto importante, è stato un inizio al calcio che conta.

Futuro? Certamente non posso considerarmi, in questo momento, un titolare del Milan. O almeno un calciatore inamovibile della difesa. Ma cercherò in ogni allenamento di fare del mio meglio per riuscire a prendere la fiducia del mister. Io vorrei giocare un gran numero di partite. Il più possibile da qui fino al termine della stagione”.

Ultime Milan, Gabbia sta esplodendo

Prima della pandemia e dello stop legato al Coronavurus, Gabbia aveva esordito in rossonero giocando anche una gara da titolare a sorpresa. Il centrale aveva fatto molto bene al fianco di Romagnoli prendendo il posto di Musacchio e Kjear. Per Pioli, il 4o centrale in rosa, era diventata una risorsa importante da utilizzare nel finale di stagione.