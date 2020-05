Mercato Inter, Godin non vuole partire: affare Vertonghen in stallo

Mercato Inter: Godin può restare, la decisione del difensore

Mercato Inter Godin | Il mercato di Serie A è come sempre uno dei più attivi, e in queste ultime settimane soprattutto l’Inter si sta muovendo parecchio sia per quanto riguarda gli affari in entrata, che quelli in uscita. Tra i possibili partenti, oltre Lautaro, c’è anche Godin, il quale non ha di certo avuto l’impatto che ci si aspettava. Il difensore uruguaiano è stato tagliato fuori quasi del tutto dalle gerarchie di Conte, e in estate una sua cessione sembra sempre più probabile.

L’ex Atletico Madrid è stato attorniato da tantissime voci di partenza, e molte di queste parlavano proprio di un ritorno ai Colchoneros di Simeone, con lo stesso tecnico pronto ed ansioso di riaverlo. Ebbene pare che lo scenario sia pronto a cambiare nuovamente, con una decisione che definire “a sorpresa” è quasi un eufemismo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra infatti che l’uruguaiano non abbia intenzione di lasciare l’Inter, e sarebbe pronto a rilanciarsi con Conte.

Ultime Inter: Godin resta e Vertonghen non arriva?

Il futuro di Godin è ancora parecchio incerto, ma è ovvio che se dovesse davvero restare a Milano, diversi affari in entrata resterebbero in stand-by. Uno su tutti quello di Vertonghen, difensore belga che è stato spesso accostato al club meneghino.