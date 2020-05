Mercato Inter: Cavani o Icardi, l’affare è col PSG

L’Inter è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, visto il possibile addio di Lautaro. Anzi, probabilmente ne serviranno 2. Con lo sfumare della trattativa Mertens, torna in auge il nome di Cavani.

Calcio mercato Inter, tutto dipende da Icardi

Tutto, o quasi, sta nei piedi di Maurito. Che non torneranno più su un campo della Ligue 1 in questa stagione visto che il campionato francese è finito, ma dovranno sì decidere se tornare, andare, e poi nel caso ripartire. Come spiega Tuttosport, Icardi in questi giorni sta sfogliando la margherita. Deve scegliere. Se non potrà andare alla Juventus e quindi soddisfare la sua volontà di avvicinarsi a casa, allora potrebbe restare anche a Parigi, guadagnando 8 milioni all’anno. Molto però dipenderà dalla decisione di Leonardo e non è scontata neanche questa: il brasiliano punta ad uno sconto rispetto ai 70 milioni pattuiti, magari inserendo Draxler o Paredes in contropartita.

Ultime mercato Inter, ecco Cavani

Se tuttavia l’argentino dovesse essere riscattato dai francesi, allora per Cavani si aprirebbero