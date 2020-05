Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel corso di un’intervista concessa all’ANSA in merito alle novità sulla ripresa della Serie A:

FIGC, Gravina: “Lavoriamo per il protocollo della ripresa”

Queste le parole del numero uno della Federcalcio che aspetta l’ok per fissare una data per il ritorno in campo della Serie A:

“La Commissione Medico-Scientifica della FIGC è già al lavoro per stilare un protocollo per la ripresa.

E’ vero, ho sentito il Ministro Spadafora e gli ho espresso soddisfazione. La stessa cosa con il Ministro della Salute Roberto Speranza. Siamo felici, c’è tanta attesa anche da parte della Figc che ha dato la disponibilità al confronto e alla collaborazione.

Questa ha portato al raggiungimento di questo importante risultato. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al gioco di squadra con i rappresentanti indicati dalla Lega di A e della Federazione Medico Sportiva Italiana”.

Gravina sulla Commissione

Il numero uno della Federazione ha parlato anche del lavoro della Commissione Medico-Scientifica: