Tragedia a Salerno, un minore muore nella notte

Campania Salerno dramma ultime | Mentre la Campania continua a tenere sotto controllo l’emergenza Coronavirus, continuano ad arrivare notizie tragiche riguardo la morte di diversi minori. Nelle ultime ore, infatti, come riporta Il Mattino, si è registrata la morte di un ragazzo di soli 16 anni. Il giovane ragazzo si sarebbe suicidato, gettandosi dal quinto piano di casa in piena notte. Un vero e proprio dramma a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Secondo quanto verificato da Procura e carabinieri, si tratterebbe di suicidio. Il ragazzo è morto sul colpo, sono stati inutili gli interventi di soccorso. La famiglia ha portato il ragazzo in ospedale, ma non c’era più nulla da fare.

Dramma a Salerno, altro minore suicida: si è lanciato dal quinto piano

Ad accorgersi che qualcosa non andasse, la notte scorsa, sarebbero stati proprio i familiari del giovane, che non lo avevano più trovato nel suo letto. Uno sguardo dalla finestra, poi, aveva dato contezza dell’avvenuta tragedia. Sul caso è stato aperto, così come da prassi, un fascicolo dalla Procura di Nocera Inferiore, nella figura del sostituto procuratore Roberto Lenza. Come avviene per questi casi, i militari hanno interrogato i familiari del 16enne, per comprendere se per loro vi fossero ragioni tali da spiegare un episodio simile. Questi ultimi, sotto choc, sono sicuri si sia trattato di una tragedia, non avendo mai ravvisato nel proprio figlio segni di sofferenza o disagio psicologico di alcun tipo. La salma del ragazzo è stata poi successivamente liberata dall’autorità giudiziaria, per permettere la celebrazione del rito funebre. In seguito, i militari hanno effettuato un controllo degli effetti personali del ragazzo, presso il proprio domicilio, tra i quali il suo cellulare, sul quale sarebbero stati trovati diversi messaggi appuntati e salvati nel corso delle ultime settimane.

Secondo quanto si apprende, ma ancora non ci sono riscontri su questo, pare che il 15enne avrebbe avuto una violenta lite con i genitori, che avrebbero contestato al giovane lo scarso rendimento scolastico.