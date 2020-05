Tragedia a Salerno, un minore muore nella notte

Campania Salerno dramma ultime | Mentre la Campania continua a tenere sotto controllo l’emergenza Coronavirus, continuano ad arrivare notizie tragiche riguardo la morte di diversi minori. Nelle ultime ore, infatti, come riporta Il Mattino, si è registrata la morte di un ragazzo di soli 16 anni. Il giovane ragazzo si sarebbe suicidato, gettandosi dal quinto piano di casa in piena notte. Un vero e proprio dramma a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Secondo quanto verificato da Procura e carabinieri, si tratterebbe di suicidio. Il ragazzo è morto sul colpo, sono stati inutili gli interventi di soccorso. La famiglia ha portato il ragazzo in ospedale, ma non c’era più nulla da fare.

Dramma a Salerno, altro minore suicida: si è lanciato dal quinto piano

Non si tratta del primo caso registrato, anzi. Negli ultimi giorni era accaduto lo stesso per altri due giovani ragazzi di 15 anni sempre a Salerno. Una notizia choc per le persone del posto, dato che nessuno dei tre ragazzi avrebbe mai palesato segni o atteggiamenti di sofferenza. Intanto, uno dei 15enni morto nei giorni scorsi, potrebbe essersi suicidato dopo una lite familiare. Pare che il ragazzo avrebbe discusso e avuto una violenta lite con i suoi genitori in merito allo scorso rendimento scolastico. Sono aperte le indagini.