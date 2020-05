Coronavirus, vacanze estive 2020: le ultime notizie

Coronavirus Italia fase 2 vacanze estive amici ultime | Il Governo italiano sponsorizza l’Italia per l’estate 2020. Il Premier Conte spinge gli italiani a viaggiare e investire in Italia. Il paese lotta contro l’emergenza economica a causa del Coronavirus e cerca di far ripartire l’economia del paese in un modo ben preciso. Il Governo stanzierà 500 euro di bonus alle famiglie per viaggiare in Italia. Iniziativa importante per aiutare il nostro paese alla ripresa. Intanto, dal 3 giugno sarà possibile nuovamente viaggiare con spostamenti regionali ma anche nazionali! La domanda dunque che si pongono gli italiani è, sarà possibile viaggiare con gli amici in estate? Resta un grande punto interrogativo al momento, dato che per ora il Governo impone di avere contatti soltanto con familiari. Ciò che è certo è che dal 3 giugno sarà possibile spostarsi senza nessuna limitazione.

Coronavirus – Vacanze 2020, viaggi con amici tra auto, moto, treni, aerei

L’edizione odierna de Il Mattino è entrata nel dettaglio è ha spiegato come sarà possibile effettuare spostamenti e viaggi: