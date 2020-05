Coronavirus, scontri diretti in Champions League: il programma

Coronavirus, la Champions League potrebbe riprendere grazie agli scontri diretti: ecco come si svolgerebbe

Coronavirus – Champions League | Il mondo cambia e con esso, anche il panorama calcistico. Mentre i campionati fanno i primi passi verso la ripresa, anche se qualcuno ha deciso di chiudere i propri battenti, c’è una Champions League ed un Europa League da programmare. E’ lo scenario che raccontano i colleghi di Sportmediaset, quello che vedrà protagonista i club ancora in corsa per le competizioni europee.

Per quel che concerne la Champions, c’è il ritorno degli ottavi, che vede ancora protagoniste e in corsa, Juventus e Napoli. Entrambi i club andranno a giocare la sfida di ritorno a porte chiuse, rispettivamente all’Allianz Stadium e al Camp Nou. Ma ecco, lo scenario cambierebbe dai quarti in poi: gare da giocare con svolgimento dello scontro diretto, in gara secca appunto e chi passerà andrà nella final four, tra semifinali e finale da disputare nel giro di quattro giorni circa, con sede ad Istambul.

Champions ed Europa League, il piano B della UEFA

Sarebbe questo lo scenario studiato dalla UEFA, un vero e proprio piano B, considerando che alcuni campionati potrebbero per forza di cose, chiudere in ritardo. Era arrivata pure la precisazione dalla UEFA: “La scadenza non è un obbligo, ma una strada da percorrere”. Si sta lavorando alla ripresa del calcio, e pure delle manifestazioni UEFA. Il discorso resta praticamente uguale per le squadre di Europa League. Roma e Inter andrebbero a sfidare le rivali in scontri diretti.