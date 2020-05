Calendario Serie A, c’è la data della ripresa: occhio ai playoff

In attesa del Consiglio Federale programmato per domani, mercoledì 20 maggio, nel quale si sapranno definitivamente le sorti del campionato, nelle ultime ore è tornata in auge l’idea dei playoff Scudetto, sulla falsariga della pallacanestro. Attesa anche per Serie B e C.

Calendario Serie A, playoff come ultima spiaggia?

Secondo un’ipotesi ventilata dal Messaggero, in caso di impossibilità di ripartenza della Serie A, il presidente federale Gabriele Gravina potrebbe optare per degli spareggi scudetto, in forma light e con non più di quattro squadre.

I playout potranno non disputarsi e le squadre destinate alla retrocessione potrebbero permanere nella massima serie anche la prossima stagione sportiva. Come detto, questo interesserebbe solamente le prime quattro classificate (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta) poichè non ci stanno a rinunciare alla prossima partecipazione alla Champions League.

Calendario Serie A, playout in forse?

Questa mattina, però, sono risalite anche le quote per un eventuale playout. Sarebbero sei squadre a contendersi la salvezza, ma bisogna trovare una quadra sul sesto club, in quanto il Torino, attualmente sest’ultimo, ha un punto in meno ed una partita in meno rispetto all’Udinese.

Come risolvere questa situazione? Una cosa è certa, aldilà della disputa a porte chiuse: gli eventuali spareggi si disputeranno in gare secche e tutte al centro-sud, nei campi neutri delle regioni meno colpite dal Coronavirus.

Mentre i campionati dilettantistici e la Serie C sono destinati alla sospensione definitiva, la Serie B potrebbe anch’essa disputare i tanto agognati spareggi. Mancano, però, le linee guida che le 22 società cadette dovranno seguire.