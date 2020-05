Calciomercato Torino, Belotti al bivio: rimanere o partire?

Da inizio maggio, come è noto, Davide Vagnati è il nuovo direttore sportivo del Torino, andando così a sostituire Massimo Bava, fresco di rescissione a marzo scorso. Quali saranno, quindi, le scelte del nuovo uomo di mercato granata? Che ne sarà del capitano, Andrea Belotti? Tutte domande a cui i tifosi torinisti stanno provando a dare una risposta.

Calciomercato Torino, Belotti verso la permanenza

Vero e proprio uomo squadra, in quattro anni di permanenza sotto la Mole Andrea Belotti non è solamente l’uomo da 85 gol in 162 partite, ma rappresenta l’essenza del tipico calciatore granata. Con un grande carisma, mai banale e sempre pronto a sostenere i propri compagni, ci sono tutti i presupposti per proseguire una storia d’amore iniziata ad agosto 2015. Prima, però, è necessario rivedere la situazione contrattuale. Al momento, il rapporto tra la società di Cairo ed il Gallo termina a giugno 2022: ci sono ancora due anni, certo, ma la storia del calciomercato insegna che il tempo non è mai abbastanza. La lista degli estimatori è lunga (Fiorentina in primis), ma a frenare la corsa dei corteggiamenti è proprio la clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

Calciomercato Torino, Belotti corteggiato da molti top club

Come detto, Andrea Belotti è apprezzato tanto in Italia, quanto all’estero. In diverse occasioni sembrava in procinto di lasciare i colori granata per trasferirsi al Napoli, all’Everton di Ancelotti o alla Fiorentina, che avrebbe individuato proprio nel Gallo l’erede di Federico Chiesa.