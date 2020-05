Il Napoli potrebbe pescare nell’ex squadra di Rino Gattuso. Come riportato da pianetamilan, il club rossonero in estate dovrà cedere per sistemare i conti.

La stima di Gennaro Gattuso per Franck Kessie non è mai mutata. L’ivoriano è sempre stato elogiato dal tecnico ai tempi del Milan per questo motivo un passaggio al Napoli potrebbe non essere fantamercato. L’interesse degli azzurri per il centrocampista ex Atalanta è tornato di moda.

Calciomercato Napoli, Kessiè torna nel mirino

Kessie non rientra nei progetti del Milan per il futuro, visto che in queste stagioni l’ivoriano è stato spesso messo in discussione anche se alla fine ha sempre giocato da titolare. Nei suoi anni a Milano è sempre mancato il salto di qualità, pur dimostrando un potenziale importante. Anche per questo motivo il Napoli continua a seguire il ragazzo.

In estate l’operazione potrebbe essere imbastita. In via Aldo Rossi la valutazione per il calciatore è di almeno 20 milioni di euro.

Ultime Napoli, occhio anche a Veretout

Questa la cifra che i rossoneri chiederanno in estate per il cartellino dell’ex Atalanta. Il Napoli in estate dovrà trovare un sostituto di Allan. Per sostituire il brasiliano, oltre a Kessie, piace anche il francese della Roma Jordan Veretout, che condivide con Di Lorenzo, Mario Rui e Hyasj il procuratore.