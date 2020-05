Calciomercato Napoli, bomba dall’Inghilterra: la stella ad un passo

Tweet on Twitter

Bomba di mercato dall’Inghilterra, rimbalzata poi in Italia. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, il Napoli sarebbe fortemente interessato all’acquisizione del cartellino di Sergio Aguero.

Calciomercato Napoli, forte interessamento su Aguero

Il calciatore del Manchester City, Sergio Aguero, ha però un ingaggio tre volte superiore alla media imposta dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. L’argentino guadagna 13 milioni di euro lordi, mentre il tetto societario è di 4,5 milioni. Tuttavia, vista l’esperienza ed il profilo internazionale dell’attaccante classe ’88, il direttore sportivo Giuntoli potrebbe fare uno strappo alla regola.

“Nel colloquio telefonico intercorso tra le parti, la proposta del Napoli è di 10mln di euro lordi all’anno per quattro anni. In virtù alle norme del decreto crescita, il giocatore intascherebbe non la metà ma 7,5mln di euro netti, bonus e gestione diritti d’immagine a parte”, sottolinea Venerato

Calciomercato Napoli, la controproposta del City per Aguero

Non si è fatta attendere la controproposta del City, ma dagli uffici della Filmauro (società che controlla il Napoli, ndr) stanno attendendo la risposta del giocatore, che ha chiesto alcuni giorni per rifletterci.

“I dirigenti partenopei sarebbero pronti a versare anche 30 milioni di euro, visto e considerato che l’argentino si libererà la prossima stagione. Non sto dicendo che Aguero si trasferirà all’ombra del Vesuvio. Si tratta più di una mossa che va a tamponare un eventuala addio di Dries Mertens“, conclude Venerato. Mertens che, va ricordato, ha rinnovato sino al 2022 il suo rapporto con gli azzurri nella serata di ieri.