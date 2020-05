Napoli, gli azzurri pensano in grande. Dopo la firma di Dries Mertens, la formazione del presidente De Laurentiis starebbe pensando ad un nuovo grande colpo in attacco.

Calciomercato Napoli: Aguero nel mirino, i dettagli

Ultime Napoli, Aguero nel mirino. Come riportato da Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ci sarebbe stato un approccio con il Kun, come confermato a Radio Sportiva:

“I dirigenti del Napoli hanno telefonato ad Aguero e al fratello. La proposta degli azzurri al calciatore è chiara. Pronto un contratto di 4 anni a 10 milioni di euro lordi. I partenopei lascerebbero i diritti di immagine già maturati al calciatore. Sui prossimi, invece, l’accordo prevederebbe una divisione. Questa sarebbe fatta al 50% degli stessi. Il Napoli, in privato, mi ha confessato che l’idea ci sarebbe ma per ora è solo una suggestione. Anche i dirigenti del sodalizio campano pensano che l’operazione sia difficilissima, ma un tentativo è stato fatto”.

Napoli, Aguero ha un solo anno di contratto

L’argentino ha con il City un solo anno di contratto. Un colpo clamoroso per l’attacco del Napoli che comincia a prendere corpo con la firma di Mertens e l’arrivo di Petagna:

“Per quello che concerne Andrea Petagna, l’attaccante ora alla SPAL, ma di proprietà del Napoli, potrebbe non restare. La punta andrà in prestito o, eventualmente, rimanere come riserva. Nell’organico del Napoli prenderebbe il posto di Fernando Llorente. Sarebbe quindi la terza punta dietro Dries Mertens e il nuovo attaccante che sta cercando il Napoli per sostituire Milik”.