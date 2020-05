Tweet on Twitter

Milan, a sorpresa il nuovo tecnico potrebbe essere un altro grande ex. Come riportato da cm.it, i rossoneri cercano un nuovo allenatore per la prossima stagione

Calciomercato Milan:Van Bommel “nuova” idea

Il Milan continua a cercare il nuovo allenatore che dovrà affiancare il manager Rangnick. Tra i tanti nomi che stanno circolando in queste ore, diversi sono figli proprio dell’esperienza del manager tedesco in Germania come Nagelsmann e Marco Rose.

La ricerca di un nuovo allenatore ha ragione di esistere in virtù della scelta del tedesco di sbarcare a Milano solo per ricoprire solo il ruolo di direttore tecnico.

Tra i candidati alla panchina del Milan ci sarebbe, di nuovo, anche l’ex milanista Mark van Bommel.

L’allenatore olandese nelle ultime settimane sarebbe stato proposto al club rossonero. La sua candidatura non è stata rigettata, anzi, a quanto pare la società stimerebbe molto l’attuale allenatore ex PSV.

Almeno per il momento, comunque, il classe ’77 rappresenta un’alternativa a Rangnick e affini, vista la volontà di Gazidis e del fondo Elliot di affidare non solo il mercato ma anche la panchina a Elliot.

Ultime Milan: Van Bommel è libero

Van Bommel è libero dallo scorso dicembre, quando è stato esonerato dal Psv Eindhoven con il quale ha di fatto esordito come allenatore. Oltre a tecnico dell’Under 19, era stato anche vice ct della Nazionale dell’Arabia Saudita e dell’Australia. A livello internazionale è molto apprezzato così come a Milano dove ha lasciato un ottimo ricordo da allenatore dove aveva giocato con Ibra.