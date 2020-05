Calciomercato Milan, l’erede di Donnarumma arriva dalla Serbia

L’addio di Donnarumma è una questione che va affrontata ormai in casa Milan: o il rinnovo del portierone, perché no, ma le possibilità restano poche. Così il Diavolo si guarda intorno alla ricerca del suo sostituto.

Calcio mercato Milan, sarà addio per Donnarumma?

La questione è presto riassunta. Il contratto di Gigio scadrà nel 2021, praticamente domani. Serve muoversi per evitare di perderlo a 0 l’anno prossimo. Le strade, come sempre, sono 2: o venderlo adesso, e ricavarci il possibile (magari 50 milioni), o fargli firmare un rinnovo, magari anche soltanto per prendere tempo in attesa della prossima (ennesima) rivoluzione societaria. E qui viene il bello. Perché il Milan vorrebbe prolungare il contratto del portiere diminuendogli l’ingaggio: evenienza che chiaramente Raiola aborrisce.

Questa volta non ci sarà nessuna telenovela, nessun ripensamento, nessuna scelta di cuore, se non dovesse essere supportata anche da soddisfazione economica e rassicurazioni sul progetto. E l’addio di Maldini, sempre più certo in caso di arrivo di Rangnick, di certo non aiuta.

Ultime mercato Milan, il sostituto è Pedrag Rajkovic

Rispetto al numero 1 di Castellammare, Rajkovic costa innanzitutto molto meno. E questo per Rangnick, che lo segue da tempo, è fondamentale. Per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, può essere acquistato nella prossima sessione di mercato. Attualmente milita nello Stade Reims, dove quest’anno ha ottenuto un ottimo rendimento: ha tenuto per ben 12 volte la porta inviolata su 28 partite, guadagnandosi anche la fama di para-rigori (3 tentativi neutralizzati su 4).