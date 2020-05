Calciomercato Milan, l’agente di Diatta: “E’ una pista concreta”

Calciomercato Milan Diatta | Il Milan cerca di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Non si conosce il futuro di Zlatan Ibrahimovic e i movimenti in attacco iniziano ad essere più intriganti. L’ultimo nome, in ordine di tempo, per l’attacco rossonero è quello di Krépin Diatta, esterno senegalese del Bruges.

Calciomercato Milan, Diatta nel mirino: parla l’agente

E’ campione di Belgio con il Bruges, ha siglato 8 reti e fornito 4 assist in 34 presenze e ha attirato l’interesse dei club dei maggiori campionati. Il Milan è fortemente interessato al classe ’99 e in estate potrebbe pensare di formulare l’offerta definitiva. A parlarne è il suo entourage, contattato da APS: “Il Milan è una pista seria, in ogni caso è importante scegliere quello che è meglio per il giocatore. Piace anche all’Hertha Berlino e al Watford, ma è necessario capire come chiuderà la stagione, se resterà in Premier League oppure no”.

News Milan, qual è il futuro di Ibrahimovic?

Il Milan non sa se il prossimo anno avrà ancora Zlatan Ibrahimovic in rosa. L’attaccante svedese si è allenato con l’Hammarby nel periodo di quarantena e ha il contratto in scadenza nel giugno 2020. Il Milan pensa di rinnovare ma non ci sono ancora gli accordi sulle cifre. Intanto un assist sul futuro lo dà Sinisa Mihajlovic, che vorrebbe Zlatan al Bologna: “Non so cosa farà l’anno prossimo, potrebbe venire da noi o restare in Svezia“.