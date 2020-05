Calciomercato Juventus, Zidane liberato da Pochettino: ora Sarri rischia

Calciomercato Juventus: esonero Sarri possibile, Zidane idea concreta

Calcio Mercato Juventus Zidane Sarri | La stagione della Juventus si è stoppato con i bianconeri primi in classifica, ma non si può certo dire che la loro sia stata un’annata semplice. Le difficoltà all’inizio sono state tante, così come le critiche scaturite da qualche prestazione parecchio sottotono. L’indizionato numero è stato per molto tempo Maurizio Sarri, giudicato da alcuni come “inadatto” a guidare una squadra come la Vecchia Signora. Il tecnico toscano è stato attorniato da tantissime voci riguardanti l’esonero, e il rischio è tuttora concreto. La Juventus non nasconde di pensare ad altri tecnici, e tra tutti Zidane, attuale allenatore del Real Madrid.

Il francese sarebbe un sogno concreto e suggestivo, e pare che sulla questione ci siano diverse novità ed indizi: stando a quanto riportato da The Evening Standard, sembra che Pochettino possa dirigersi verso i Blancos, liberando di fatto proprio Zidane. Ecco che il tecnico sarebbe quindi libero di arrivare a Torino. Solo indiscrezioni è vero, ma la speranze c’è ancora.

Esonero Sarri: è ancora tutto da vedere

Il futuro di Sarri non è così scontato come si pensi, e anzi in questi ultimi giorni sono ritornati a galla tanti dubbi. Zidane resta un’idea concreta, così come Allegri, il quale non è impossibile che torni ai bianconeri.