Calciomercato Juventus PSG Pjanic | La Juventus potrebbe vivere una profonda rifondazione nella prossima stagione. Miralem Pjanic potrebbe essere il primo a dire addio nella futura finestra di calciomercato perché non ha convinto del tutto Maurizio Sarri. Per sostituirlo si guarda a Paul Pogba e Sandro Tonali, due profili molto diversi ma allo stesso modo costosi.

News Juve, Pjanic tra Barcellona e Paris Saint-Germain

A finanziarli potrebbe essere proprio il centrocampista bosniaco ex Roma che, negli ultimi mesi, ha portato le big europee ad interessarsi al suo futuro, Barcellona e PSG su tutte che proveranno a strapparlo alla Juventus. L’affare con il Barcellona riguarderebbe non solo il centrocampista ma anche Mattia De Sciglio che potrebbe vestire la casacca blaugrana il prossimo anno. La Juventus cerca di chiudere per uno tra Semedo e Arthur, anche se la dirigenza catalana non ha alcuna voglia di dire addio al brasiliano.

Calciomercato Juventus, Pjanic in presito al PSG: c’è la videochiamata

Miralem Pjanic, quindi, piace anche al PSG che secondo quanto riportato da ‘LeParisien, avrebbe intrecciato i contatti con l’entourage del bosniaco attraverso una videochiamata. L’opzione che intende chiedere il club transalpino sarebbe quella del prestito. Non sarebbe sostenibile, infatti, una spesa di 50 milioni di euro cash per un club che rischia di perdere tra i 200 e i 300 milioni di euro.