Calciomercato Juventus, Pjanic ai saluti: ecco dove andrà

La strategia della Juventus è nota da tempo: Miralem Pjanic lascerà quasi sicuramente il club bianconero con destinazione estero. Ancora non è ben chiara la destinazione finale, ma ormai è dato per scontato che la prossima stagione il centrocampista bosniaco non farà più parte della rosa della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, per Pjanic pronto l’assedio del Psg

Con il Paris Saint Germain, il ds bianconero Fabio Paratici ha da sempre un canale di comunicazione privilegiato. Come era successo già a gennaio, forte dell’interessamento Icardi, l’uomo mercato juventino potrebbe mettere sul piatto il bosniaco (valutato 70 milioni) con un conguaglio aggiuntivo di 15 milioni per arrivare all’argentino. Trattativa che si riaprirà in estate?

Calciomercato Juventus, Pjanic corteggiato anche da Barcellona e Chelsea

Tuttavia, secondo Tuttosport, la pista Barcellona-Torino sembra essere più calda di quella tra la Tour Eiffel e la Mole. Il calciatore ha più volte annunciato che in caso di una sua partenza dal Piemonte, gradirebbe fare un’esperienza spagnola. La Juventus, però, sarebbe disposta a privarsi del suo numero 5 solo per arrivare ad Arthur, centrocampista emergente del club blaugrana.

Guardando Oltremanica, si scopre che anche il Chelsea non disdegnerebbe l’arrivo dell’ex Roma. Da tempo la Juventus guarda con interesse a Jorginho ed Emerson Palmieri, il primo fedelissimo di Sarri con una valutazione attorno ai 40 milioni. Per 75 milioni complessivi, ed aggiungendo altresì De Sciglio come contropartita, le parti potrebbero trovare un punto di equilibrio comune.