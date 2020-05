Calciomercato Juventus, Alex Sandro è cedibile: due big su di lui

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Alex Sandro può partire, pretendenti alla finestra

Calcio Mercato Juventus Alex Sandro | Il mercato della Juventus continua ad essere iperattivo, e in queste ultime settimane la squadra bianconera sta studiando diversi colpi in entrata, senza però dimenticarsi delle possibili uscite. Se da una parte arriveranno giocatori forti, dall’altra è infatti possibile che qualcuno possa partire, anche tra qualche big. Uno di questi è Alex Sandro, protagonista di una stagione in chiaroscuro condizionata da diversi acciacchi fisici, e che nella prossima sessione estiva potrebbe anche cambiare casacca.

Sebbene Sarri lo consideri quasi imprescindibile per le sue gerarchie, la società sta valutando ogni ipotesi, visto e considerata anche la grande richiesta per il terzino brasiliano. Quest’ultimo infatti ha raccolto tanti attestati di stima, e la concorrenza si è fatta già presente: Manchester United e PSG continuano a sondarlo, che possa esserci una vera e propria trattativa? Questa la notizia riportata da cm.com.

News Juventus: Alex Sandro come pedina di scambio?

Il futuro di Alex Sandro è ancora parecchio incerto, ma quello che è sicuro è che la Juventus sta valutando l’ipotesi di inserirlo in un’operazione come contropartita. Se i Red Devils sono interessati a lui, allora può favorire l’arrivo di Pogba, discorso uguale con il PSG ed Icardi.