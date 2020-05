Notizie Juventus: Locatelli nel mirino di Sarri

Calcio mercato Juventus Locatelli | La Juventus lavora per la prossima stagione. Il club bianconero sta costruendo una squadra da affidare a Maurizio Sarri per il suo stile di gioco. Il reparto che sicuramente cambierà e non poco è quello di centrocampo. Rivoluzione a metà campo, via Pjanic e Rabiot sicuramente. L’obiettivo principale è quello di portare Jorginho in bianconero, mentre piace anche Sandro Tonali. Trattative non facili per con i due club, quindi la Juve mette nel mirino Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo ex Milan, che è finito nel mirino anche del Real Madrid. Stagione di altissimo livello del giovane centrocampista italiano, che ormai ha messo alle spalle la bocciatura del Milan.

Calciomercato Juve: c’è Locatelli per Sarri, Jorginho e Tonali piste complicate

Le altre, si diceva, sono alternative: lo è Arthur (che potrebbe rientrare nell’operazione Pjanic con il Barcellona) che però nell’idea del tecnico bianconero non è l’alter ego di Jorginho, semmai invece di Tonali o di un altro pallino di Sarri, vale a dire Allan. Come sempre la lista di Paratici è fatta di diversi nomi, rose da cui pescare a seconda delle (marottiane) opportunità di mercato. Una di queste riguarda Manuel Locatelli, classe ’98 del Sassuolo, cresciuto tantissimo dal punto di vista dell’esperienza nel corso di questa stagione e già sondato nella scorsa finestra di mercato invernale.