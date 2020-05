Notizie Juventus: Locatelli nel mirino di Sarri

Calcio mercato Juventus Locatelli | La Juventus lavora per la prossima stagione. Il club bianconero sta costruendo una squadra da affidare a Maurizio Sarri per il suo stile di gioco. Il reparto che sicuramente cambierà e non poco è quello di centrocampo. Rivoluzione a metà campo, via Pjanic e Rabiot sicuramente. L’obiettivo principale è quello di portare Jorginho in bianconero, mentre piace anche Sandro Tonali. Trattative non facili per con i due club, quindi la Juve mette nel mirino Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo ex Milan, che è finito nel mirino anche del Real Madrid. Stagione di altissimo livello del giovane centrocampista italiano, che ormai ha messo alle spalle la bocciatura del Milan.

Calciomercato Juve: c’è Locatelli per Sarri, Jorginho e Tonali piste complicate

Come riportato da Sportmediaset, non sarà facile per la Juventus trattare con Chelsea e Brescia per l’acquisto di Jorginho o Sandro Tonali. Per questo nella lista di Paratici ci sono più carte da valutare che farebbero comodo a Maurizio Sarri. Uno di questi è Manuel Locatelli, classe 1998 del Sassuolo. Il giovane calciatore è cresciuto tantissimo in queste ultime stagioni, e nell’ultima grazie a De Zerbi si è definitivamente consacrato dimostrando di essere uno dei maggiori talenti nel suo ruolo. Sul calciatore ci sono anche molti club stranieri, tra cui il Real Madrid.