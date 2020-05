Calciomercato Inter, Tonali è l’obiettivo numero uno: il piano di Marotta

Calciomercato Inter, Tonali per il futuro: Marotta fa sul serio

Calciomercato Inter – Tonali | E’ la stellina esplosa in Serie A quest’anno. C’era moltissima attenzione su Sandro Tonali, dopo l’incredibile exploit dello scorso anno. Un percorso simile a quello vissuto da Marco Verratti, all’inizio dello scorso decennio, quando formava un trio delle meraviglie a Pescara assieme agli altri prodigi, Immobile e Insigne. Per il centrocampista che ricorda Andrea Pirlo nelle qualità tecniche, la situazione è però diversa: lui ha deciso di continuare il suo percorso di crescita, magari per mettersi in luce a Brescia in vista di quelli che sarebbero stati poi gli Europei – ora rinviati – dell’estate del 2020. E dopo un anno di esperienza in Serie A, potrebbe giungere ora la svolta: è finito nel mirino dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta.

Ultime Inter, il piano di Beppe Marotta per arrivare a Sandro Tonali

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, Giuseppe Marotta avrebbe messo gli occhi su Sandro Tonali. Il gioiellino è seguito ovviamente da mezza Europa, ma in particolar modo dalla rivale Juventus e dal Paris Saint-Germain che vorrebbe, appunto, replicare l’acquisto di Marco Verratti. I colleghi rivelano di qualche contatto con l’agente del classe 2000, Giuseppe Bozzo, con le discussioni portate avanti su ingaggio otto volte maggiore a quello attuale: cinque anni sulla base di due milioni di euro – più bonus – a stagione. Da convincere è però il patron Cellino, che direbbe ‘no’, in maniera secca, anche al cartellino di Sebastiano Esposito come contropartita. La richiesta è esclusivamente economica, e porta ai circa 50 milioni di euro. Le idee nerazzurre si spingeranno fino ai 40 milioni.