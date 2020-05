Calciomercato Inter, senti Musso: “Felice del loro interesse”

Calciomercato Inter, Musso si candida: “Felice del loro interesse. Tutto questo mi motiva”

Calciomercato Inter – Musso | Non è un mistero, l’Inter andrà a caccia di un vice-Handanovic. Il supereroe tra i pali nerazzurri ha lanciato qualche allarme fisico nel corso della stagione attualmente sospesa, motivo per cui l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, andrà a rimediare attraverso il mercato. Tra i profili numero uno, tra gli appunto numeri uno, c’è sempre l’argentino Juan Musso. E la storia potrebbe ripetersi. Così come accaduto per Samir Handanovic, l’Inter potrebbe andare a prelevare un altro portiere molto forte tra i pali, per affidargli i pali nerazzurri del futuro. E di questo, ha parlato proprio il diretto interessato, attraverso un’interessante intervista.

News Inter, le parole di Juan Musso

E’ intervenuto ai microfoni di TNT, l’estremo difensore dell’Udinese, Juan Musso. Il portierone argentino del club bianconero è finito nel mirino dell’Inter e parla proprio così dell’interesse del club nerazzurro: “Mi fa molto felice l’interesse dell’Inter. Tutto questo mi motiva, a prescindere da come andrà. Parliamo di una squadra ricca di storia, parliamo di un club di fama mondiale. Già solo l’idea di averla incontrata da avversaria, ti onora”.