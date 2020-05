Calciomercato Inter, Lautaro Martinez resta? Il Barça punta Kane

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez potrebbe restare: il Barcellona punterebbe su Harry Kane

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | E’ la voce più calda del calcio europeo, quella che vede Lautaro Martinez lontano dall’Inter e ad un passo dal Barcellona. Ebbene sì, i nerazzurri stanno tentando di rimpiazzarlo e qualche passo importante lo avevano fatto con Dries Mertens che poi, attraverso una scelta di cuore, ha deciso di restare a Napoli. Occhio però, perché adesso la situazione intorno al ‘toro’ si fa incandescente. Toccherà capire quali saranno le possibilità di una permanenza, così come per la partenza. A lanciare la bomba di mercato è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo: il Barcellona sarebbe finito su Harry Kane.

News Inter, cambia il futuro di Lautaro Martinez: dipende tutto dal Barça

Nonostante l’incredibile interesse verso Lautaro Martinez, che non svanirà di certo, il Barcellona potrebbe andare dritto sulla stella del Tottenham, Harry Kane. Il calciatore inglese potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura agli Spurs, motivo per cui direbbe addio alla città di Londra e all’intero panorama della Premier League. Il suo approdo in blaugrana significherebbe una sola cosa: Lautaro Martinez resta all’Inter. D’altronde lo scenario è chiaro, con il calciatore argentino che vedrebbe nei catalani un ottima soluzione, ma senza Barça, all’Inter sta pure fin troppo bene. E potrebbe esserci ancora lui al centro del progetto di Antonio Conte.