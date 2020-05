Notizie Bologna Calcio, Mihajlovic avvicina e Di Vaio allontana Ibrahimovic

Ultime Bologna Ibrahimovic Di Vaio calciomercato Milan | Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nei giorni scorsi aveva avvicinato nuovamente l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è stato ad un passo dal Bologna a gennaio e ha poi accettato di ritornare al Milan. Il calciatore esperto è ormai a fine carriera e quasi sicuramente non resterà al Milan la prossima stagione. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, quindi sarà poi svincolato. Nel futuro di Ibra ci sono l’Hammarby, squadra svedese di cui Zlatan è azionista, il Bologna e altre piste estere. Intanto, sul possibile acquisto dell’attaccante torna a parlare Marco Di Vaio, dirigente e responsabile scouting del Bologna. L’ex calciatore e bandiera ha allontanato l’affare di mercato con dichiarazioni a sorpresa.

Calciomercato Bologna, Di Vaio snobba Ibrahimovic: “Non è in forma”

Marco Di Vaio non sembra particolarmente tentato dalla suggestione di vedere Zlatan Ibrahimovic vestire la maglia del Bologna: “Al momento il mercato è un tema lontano e distante dai nostri pensieri, del resto in giro non c’è molto da vedere – ha detto il capo degli osservatori rossoblù a ÈTv – Ibrahimovic? Non l’ho visto molto in forma ultimamente e poi c’è anche l’aspetto economico da considerare…”.