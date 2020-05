Calciomercato Barcellona: è sfida a Inter e Juventus per Tonali

Calcio Mercato Barcellona Tonali Inter Juventus | La prossima sessione di calcio mercato sarà diversa dalle solite a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche la Serie A si prepara ad affrontarla. Nonostante tutto e nonostante la scadenza di contratto nel 2021, il presidente Massimo Cellino del Brescia continua ad alzare il muro per il giovane Sandro Tonali. Il calciatore classe 2000 può liberarsi a costo zero il prossimo anno, ma già questa estate potrebbe partire. Prima stagione in A da protagonista e ad altissimi livelli, per questo ci sono i grandi club su di lui. In fila per Tonali ci sono Inter e Juventus su tutte in Serie A, ma le due squadre ora dovranno fare i conti anche con il Barcellona. Pare che i catalani hanno messo tra gli obiettivi principali il giovane calciatore italiano. Restano defilate, invece, Napoli e PSG.

Calciomercato: assalto del Barcellona a Tonali, smacco a Juve e Inter

La valutazione che fanno i due club italiani di Tonali è di circa 35 milioni di euro, mentre il Brescia continua a chiederne almeno 50. Intanto, considerando che le pretese di Cellino potrebbero calare, si aggiunge alla lista anche il Barcellona che è pronta a fare lo smacco a Juve e Inter. I blaugrana hanno individuato nel giovane centrocampista il profilo perfetto per il centrocampo dei catalaini per il futuro. In uscita ci sono Rakitic e Vidal. Resta sempre vivo l’interesse per Pjanic.