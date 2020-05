Il bollettino della Protezione Civile di oggi martedì 19 maggio

Bollettino di oggi, martedì 19 maggio: i dati della Protezione Civile

Bollettino Protezione Civile – Martedì 19 maggio | L’Italia vuole andare verso la ripresa, quella effettiva, con i primi passi verso la fase tre che sono stati compiuti. Tornano aperti i parrucchieri e i negozi, le attività piano piano continuano il loro percorso di ripresa. Tutto possibile grazie alla curva dei contagi che va verso il basso, con la speranza di ricevere nuove news della stessa che va in picchiata. Anche oggi è atteso il bollettino da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Di seguito, i numeri e i dati del contagio, sull’epidemia legata al Coronavirus.

CLICCA QUI PER I DATI DI IERI

I dati odierni della Protezione Civile

Arrivano anche oggi nuovi aggiornamenti, in riferimento alle ultime 24 ore, sul Coronavirus. Il bollettino odierno segnala che il dato complessivo tra contagiati e decessi, è arrivato oggi a quota 226.699 unità. Le vittime al Covid-19 sono in totale 32.169, l’incremento è di 162 persone rispetto alla giornata di ieri. Attualmente, i positivi al virus sono 65.129. I guariti oggi sono 2.075 e il totale raggiunto è di 129.401 unità. Diminuzione continua dei pazienti in terapia intensiva. Oggi sono 716, -33 rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati in aziende ospedaliere sono 9.991 (meno 216), 54.422 in isolamento domiciliare (meno 1.175).