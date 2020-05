La Juventus lavora per il calciomercato ma anche per sistemare i calciatori attualmente in organico. Tra questi anche Dybala il cui contratto è in bilico.

Juventus: Dybala ad un passo dal rinnovo fino al 2025, i dettagli

In estate sembrava un esubero ed invece ora i bianconeri puntano forte su di lui. Nell’agenda di Fabio Paratici da settimane c’è, infatti, l’adeguamento e l’allungamento del suo contratto. Tra le tante conseguenze del coronavirus va aggiunto anche il rallentamento di questa difficile trattativa che a breve però sarà ufficializzata probabilmente fino al 2025.

Nella scorsa estate si prospettavano ricche cessioni in Premier. Tuttavia Dybala ha fatto il diavolo a quattro pur di rimanere vestito di bianconero: non si vedeva altrove allora, continua a vedersi solo a Torino oggi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Joya ha definitivamente messo via le ansie che, a tratti, ne hanno frenato la crescita. E’ più sereno nella vita privata ed in campo.

Ora però il contratto va riscritto visto che l’ultima fimra risale a tre anni fa: nell’aprile 2017 la Joya firmava per cinque stagioni a 7,3 milioni l’anno. Prima del lockdown c’erano stati i primi contatti, con la volontà di incontrarsi presto di persona per firmare.

Ultime Juve: agente bloccato in argentina

L’agente di Paulo, Jorge Antun, è bloccato in Argentina chissà per quanto. In più, anche i numeri circolanti prima della crisi sono ormai improponibili ma c’è la volontà di firmare da ambo le parti.