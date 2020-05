Salvini attacca Spadafora: “Spero non ce l’abbia col calcio”

Salvini a Spadafora: “Spero non abbia dei pregiudizi sul calcio”

Salvini attacca Spadafora | Le polemiche in Italia non mancano e d’altronde non sono mai mancate. Arrivano, direttamente dal Governo, nuove dichiarazioni in merito alla ripresa dello sport e del mondo della Serie A, da parte del leader della Lega, Matteo Salvini. L’uomo non ha perso l’occasione per attaccare il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Al centro delle discussioni, in questo rovente ultimo mese, c’è stato il discorso legato alla ripresa del calcio in Italia e sono stati diversi i botta e risposta tra i politici. L’ultima stilettata arriva stasera, direttamente dalle parole di Matteo Salvini per Vincenzo Spadafora.

Le parole di Matteo Salvini

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto ai microfoni radiofonici di “Un Giorno Da Pecora”, programma in onda sulle frequenze Rai Radio 1. La sua posizione è netta e chiara, senza lasciare molti dubbi sul suo attacco diretto al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha cambiato versione delle cose quattro volte, in quattro circostanze diverse. Sul calcio spero non ci sia alcun pregiudizio. Se non riparte, rischiano di chiudere anche i campi ai bimbi, e noi non lo vogliamo per la nostra Italia. Il sistema calcistico in Italia muove quattro miliardi di euro e dà lavoro a 50mila persone circa. Non pensiamo solo ai grandi campioni, c’è anche chi col calcio mangia, grazie ai 1000 euro che guadagnano al mese”.