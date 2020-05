Premier, viola la quarantena: arrestato il centrocampista

Tweet on Twitter

Chelsea, la stellina è nei guai. Questa volta l’ha combinata davvero grossa, ora è in arresto per aver violato la quarantena.

Notizie Chelsea, Hudson-Odoi è in prigione

Il motivo non è ancora chiaro del tutto ma Callum Hudson-Odoi è stato arrestato dalla polizia nella notte tra sabato e domenica.

Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’ il giocatore del Chelsea avrebbe invitato una donna a casa sua, probabilmente una modella, per un incontro “illegale”. In Gran Bretagna, a causa dei molti casi, vige ancora la quarantena.

La Polizia Metropolitana informa poi di aver ricevuto una chiamata dalla stessa donna che ha contattato le forze dell’ordine per un incidente. Anche un’ambulanza ha raggiunto la casa di Hudson-Odoi a Londra. E proprio l’ambulanza avrebbe portato via la ragazza che non si sentiva bene.

Hudson-Odoi invece è stato arrestato dopo la vicenda. La polizia, infatti, è tornata alla proprietà del giocatore per portarlo via. Nella giornata di domenica sono continuate le indagini.

Ultime Chelsea: il centrocampista affetto da Covid-19

Il giocatore del Chelsea, che ricordiamo ha avuto il coronavirus, avrebbe conosciuto la ragazza online per poi invitarla a casa. E’ stato lo stesso calciatore a mandare alla donna una macchina. Le avrebbe detto anche di indossare lingerie. I vicini del giocatore confermano che si trattava di “una donna molto affascinante”.